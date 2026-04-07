El Mundo

Jefe de la ONU afirma que no existe objetivo militar que justifique la ‘destrucción total’ de infraestructura civil

António Guterres rechaza opciones de destriuir daño a la infraestructura o la población.

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Por Europa Press
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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