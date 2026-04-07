Jefe de la ONU afirma que no existe objetivo militar que justifique la ‘destrucción total’ de infraestructura civil

Madrid, España. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes que “no existe ningún objetivo militar que justifique la destrucción total” de infraestructura civil o el daño deliberado a la población civil en Irán tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la muerte de “toda una civilización”.

“Al secretario general le preocupan profundamente las declaraciones de ayer y esta mañana, declaraciones que sugieren que todo un pueblo o una civilización entera podría tener que soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares”, ha señalado su portavoz, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Dujarric ha señalado que “la destrucción de infraestructura civil, los ataques contra civiles y amenazas” al respecto son “violaciones del Derecho Internacional”. “Lo que constituye un delito o no se determinará una vez que ocurra, y esperamos sinceramente que ninguna de las amenazas expresadas se concrete”, ha dicho.

Asimismo, ha reiterado que “los conflictos terminan cuando los líderes eligen el diálogo en lugar de la destrucción”. “(Guterres) hace un llamamiento a intensificar los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica al conflicto en Oriente Próximo”, ha argüido.

Guterres también ha pedido restablecer “inmediatamente” la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. “Los más pobres y vulnerables del mundo no pueden respirar si el estrecho está bloqueado”, ha señalado.

Esto se produce después de que Trump amenazara con poner fin a “toda una civilización” esta noche a pocas horas del fin de su ultimátum a las autoridades iraníes en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático.

“Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver”, ha dicho en un mensaje en redes sociales. “No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?”, ha agregado.