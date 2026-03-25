El Mundo

Japón pide calma ante rumores de escasez de papel higiénico por conflicto en Irán

Autoridades japonesas alertan sobre compras impulsivas tras rumores en redes y recuerdan que el país produce casi todo su papel higiénico

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Por O Globo / Brasil / GDA
Japón enfrenta compras de pánico por rumores. Gobierno afirma que hay suficiente papel higiénico y pide actuar con información verificada.







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