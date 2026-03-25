Japón pide calma ante rumores de escasez de papel higiénico por conflicto en Irán

Japón enfrenta compras de pánico por rumores. Gobierno afirma que hay suficiente papel higiénico y pide actuar con información verificada.

El Gobierno de Japón solicitó a la población evitar compras impulsivas de papel higiénico ante rumores que circularon en redes sociales sobre un posible desabastecimiento vinculado con la guerra en Irán.

El llamado oficial surgió luego de que usuarios reportaron escasez en algunos comercios. Varias publicaciones mostraron estantes vacíos y acumulación de productos básicos. Entre los artículos destacaron alimentos para mascotas, productos de higiene y bebidas.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria indicó que las personas deben actuar con criterio y basarse en información verificada al adquirir este tipo de productos. La entidad insistió en evitar el pánico.

El fenómeno de acumular papel higiénico no es nuevo en Japón. Este comportamiento apareció durante la crisis del petróleo de 1973. En ese periodo se dio una contracción económica tras la posguerra. Situaciones similares ocurrieron tras el terremoto y tsunami de 2011 y durante la pandemia de covid-19.

En estos escenarios, los consumidores suelen comprar en exceso por temor a aumentos de precios o falta de productos.

Según la Asociación de la Industria de Papel Doméstico de Japón, cerca del 97% del papel higiénico se produce dentro del país. La fabricación utiliza papel reciclado y celulosa. No depende del Oriente Medio.

El grupo también señaló que la producción no sufrió impactos directos. Además, indicó que existe capacidad para aumentar la oferta si la demanda crece.

El ministerio agregó que cadenas minoristas emitieron mensajes similares para tranquilizar a la población.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.