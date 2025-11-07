El Mundo

Jamaica recibe $150 millones del Banco Mundial tras catástrofe del huracán Melissa

El Banco Mundial otorgará un bono a Jamaica por las devastadoras secuelas del huracán Melissa, que dejó 60 muertos en el país.

Por AFP
Vista aérea de edificios destruidos tras el paso del huracán Melissa en Black River, St. Elizabeth, Jamaica, el 29 de octubre. Fotografía:
Vista aérea de edificios destruidos tras el paso del huracán Melissa en Black River, St. Elizabeth, Jamaica, el 29 de octubre. (RICARDO MAKYN/AFP)







JamaicaHuracán MelissaBanco Mundial
