El Mundo

Italia también negó el uso de una base a algunos aviones de Estados Unidos

España anunció esta semana que no permitirá usar su espacio aéreo a aviones militares estadounidenses que participan en la guerra en Irán.

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Por AFP
La primera ministra de Italia Giorgia Meloni.
La primera ministra de Italia Giorgia Meloni. (NICOLAS TUCAT/AFP)







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