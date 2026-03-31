Italia también negó el uso de una base a algunos aviones de Estados Unidos

Roma, Italia. Italia denegó recientemente la autorización para que algunos aviones estadounidenses con destino a Oriente Medio en misión de combate aterrizaran en su base de Sigonella, informaron este martes una fuente del Ministerio de Defensa y medios de comunicación italianos.

Los términos del acuerdo con Estados Unidos establecen que algunas bases italianas pueden ser utilizadas por aviones militares estadounidenses, pero solo con fines logísticos.

La autorización para cualquier uso relacionado con misiones de combate debe proceder del Gobierno, que a su vez necesita obtener la venia del Parlamento.

“Solicitaron permiso para aterrizar (...) Ya estaban en vuelo y no había tiempo suficiente para consultar al Parlamento, por lo que se les negó”, declaró a AFP una fuente del Ministerio de Defensa.

La base italiana de Sigonella se encuentra en el este de Sicilia, al sur de la ciudad de Catania.

El diario Corriere della Sera informó que los hechos sucedieron hace un par de días e involucran a bombarderos estadounidenses.

Después de este reporte, la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, publicó un comunicado en el que afirma que los vínculos con Estados Unidos son “sólidos y se basan en una cooperación plena y honesta”.

“Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales”, declaró el despacho y agregó que cada solicitud se examina “caso por caso”.

España anunció esta semana que no permitirá usar su espacio aéreo a aviones militares estadounidenses que participan en la guerra en Irán.

El gobierno de ultraderecha de Meloni es uno de los mayores aliados del presidente estadounidense, Donald Trump en Europa y busca posicionarse como mediador entre Washington y los países europeos en varias cuestiones.

En la guerra en Oriente Medio, Meloni afirmó que Italia no “forma parte del conflicto y no tiene intenciones de participar”.