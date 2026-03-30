Israel suspende a un batallón tras la agresión a un periodista de CNN en Cisjordania

Se eleva humo mientras las autoridades israelíes demuelen la vivienda de Mahmoud al-Aqqad, un palestino que murió el año pasado cerca de Qalqilyah tras presuntamente matar a un soldado israelí, en la ciudad cisjordana de Nablus.

Jerusalén, Indefinido. El ejército israelí anunció el lunes que suspendía a un batallón de reserva tras la reciente agresión de un fotoperiodista y la detención del equipo periodístico de la cadena estadounidense CNN en Cisjordania ocupada.

El jueves, un equipo de CNN cubría las consecuencias de un ataque de colonos y la instalación de un puesto de avanzada cerca de la localidad palestina de Tayasir (noreste), cuando fue detenido por soldados israelíes, según la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés).

Tras apuntar con sus armas al equipo de CNN, “un soldado [del ejército israelí] se acercó por detrás al fotoperiodista de CNN, lo inmovilizó con una llave de estrangulamiento, lo tiró al suelo y dañó su cámara”, señaló la asociación que representa a periodistas en Israel y los territorios palestinos.

CNN confirmó los detalles con un reportaje sobre el incidente e identificó al fotoperiodista como el francés Cyril Theophilos.

“Esto no fue un malentendido... Fue una agresión violenta contra periodistas claramente identificados y un ataque directo a la libertad de prensa”, afirmó la FPA.

En una medida inusual, el ejército retiró el lunes un batallón de Cisjordania tras el incidente.

“El batallón permanecerá en servicio de reserva y se someterá a un proceso destinado a reforzar sus fundamentos profesionales y éticos”, indicó el ejército, y precisó que el batallón reanudaría sus actividades operativas una vez concluido el proceso.

Este fue el segundo incidente de este tipo en el que se vio implicada CNN este mes.

Según organizaciones de derechos humanos, en numerosas ocasiones los periodistas en Cisjordania han sido detenidos, hostigados o golpeados, y se ha constatado un aumento de los incidentes desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Desde entonces, Israel figura como uno de los “principales encarceladores de periodistas”, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Estados Unidos.

El comité afirma que al menos 60 periodistas palestinos han sido detenidos o encarcelados por fuerzas israelíes desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Aunque los periodistas extranjeros corren menos riesgo, los soldados en los puestos de control o en lugares donde se producen noticias, apuntan con frecuencia a los reporteros con sus armas.