El Mundo

Israel suspende a un batallón tras la agresión a un periodista de CNN en Cisjordania

El jueves, un equipo de CNN cubría consecuencias de colonos en Cisjordania cuando fue detenido por un batallón de reserva.

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Por AFP
Se eleva humo mientras las autoridades israelíes demuelen la vivienda de Mahmoud al-Aqqad, un palestino que murió el año pasado cerca de Qalqilyah tras presuntamente matar a un soldado israelí, en la ciudad cisjordana de Nablus.
Se eleva humo mientras las autoridades israelíes demuelen la vivienda de Mahmoud al-Aqqad, un palestino que murió el año pasado cerca de Qalqilyah tras presuntamente matar a un soldado israelí, en la ciudad cisjordana de Nablus. (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)







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