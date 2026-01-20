El Mundo

Israel derriba edificios en la sede de agencia de la ONU en Jerusalén

Buldóceres israelíes comenzaron la demolición de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Lea lo que sucedió.

Por AFP
Una fotografía muestra maquinaria demolición de una estructura dentro de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este anexionada por Israel.
Una fotografía muestra maquinaria demolición de una estructura dentro de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este anexionada por Israel. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







