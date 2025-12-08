El Mundo

Israel decomisa bienes de la UNRWA en Jerusalén Este; la ONU denuncia violación de inmunidad

La UNRWA denunció que autoridades israelíes incautaron bienes en su sede de Jerusalén Este pese a la inmunidad de la ONU. Israel lo justifica como cobro de impuestos.

Por AFP
Las autoridades reemplazaron la bandera de la sede de Naciones Unidas por una israelí. (KHALED DESOUKI/AFP)







IsraelUNRWAONU
