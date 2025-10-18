Israel confirma que restos entregados por Hamás corresponden a un rehén israelí

Israelíes se reunieron con banderas nacionales frente a la base militar de Reim, cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el 13 de octubre de 2025, para dar la bienvenida a los rehenes que estaban a punto de llegar tras su liberación por Hamás de la Franja de Gaza.

Jerusalén, Indefinido. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó este sábado de que los restos de un rehén restituido el viernes por Hamás fueron identificados como pertenecientes a Eliyahu Margalit.

El ejército israelí “informó a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit que los restos de su ser querido volvieron a Israel y que se completó el proceso de identificación”.

La oficina del primer ministro agregó que no “cederá” ni escatimará en esfuerzos hasta el retorno de todos los rehenes fallecidos.

El cuerpo fue entregado el viernes por el movimiento islamista Hamás a la Cruz Roja que lo restituyó a las Fuerzas Armadas de Israel para ser llevado al Instituto Médico Legal en Tel Aviv.

El ejército israelí informó este sábado que los restos ya fueron entregados a la familia.

Según el comunicado castrense, Eliyahu Margalit, murió durante el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023 en territorio israelí, que desencadenó la guerra en Gaza.

Margalit, que tenía 75 años en el momento de su muerte, fue secuestrado en los establos del kibutz de Nir Oz, una comunidad agrícola que está muy cerca de la frontera con Gaza.

Hamás reiteró el viernes que devolverá a Israel los cadáveres de todos los cautivos que siguen en la Franja de Gaza, como estipula el acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos.

LEA MÁS: Hamás entrega a Israel los cuerpos de cuatro rehenes muertos

Las partes se comprometieron a un cese del fuego a partir del 10 de octubre para que Hamás liberara el lunes pasado a los 20 rehenes que seguían con vida y también a los fallecidos.

El grupo proiraní pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, arrasado por dos años de guerra.

“El proceso de restitución de los cuerpos de los prisioneros israelíes podría tomar algún tiempo”, precisó el viernes el movimiento, que gobierna Gaza desde 2007, en respuesta a las acusaciones de Israel de violar los términos del acuerdo.

El asalto sin precedentes de Hamás en Israel dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP con base en datos oficiales.

La ofensiva israelí de represalia provocó 67.967 fallecidos en Gaza, también civiles mayoritariamente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.