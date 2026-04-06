Israel bombardea complejo energético clave en Irán: reportan varias explosiones

Reportes indican fuertes explosiones en instalaciones clave de Irán, sin que se registren víctimas por el momento. Imagen con fines ilustrativos.

Teherán, Irán. Varias explosiones se oyeron el lunes en el sur de Irán en el mayor complejo de gas del país, pero la situación está “bajo control”, informaron las agencias de prensa Fars e Irna.

Las explosiones, cuyo número no se ha precisado, se produjeron en el complejo petroquímico South Pars, en Asaluyeh, donde Israel afirma haber realizado ataques el lunes.

Se trata de un emplazamiento esencial para el sector energético iraní, clave para la explotación del yacimiento de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar.

“El ejército israelí bombardeó con fuerza el mayor complejo petroquímico de Irán, situado en Asaluyeh, un objetivo clave que asegura cerca de la mitad de la producción petroquímica del país”, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje de video.

Según la compañía petroquímica iraní, citada por la agencia de noticias Irna, la situación está “bajo control”.

“El incendio fue controlado. La situación está actualmente bajo control y los aspectos técnicos, así como la magnitud de los daños, están siendo investigados”, indicó Irna, que agregó que no se registraron víctimas.

Segunda planta petroquímica bombardeada

Un complejo petroquímico situado en el sur de Irán fue objetivo de bombardeos, denunciaron este lunes las autoridades locales, después de que Israel atacara horas antes otra planta en Asaluyeh.

“En el lugar del ataque contra el complejo petroquímico de Marvdasht (...) el incendio ha sido controlado”, indicaron autoridades de esta ciudad del sur de Irán en un comunicado difundido por la agencia Fars.