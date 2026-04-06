El Mundo

Israel bombardea complejo energético clave en Irán: reportan varias explosiones

Explosiones sacuden un importante complejo energético en Irán. No se reportan personas heridas.

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Por AFP
El 6 de abril de 2026, se observa una columna de humo tras un ataque aéreo israelí en la zona de Ali al-Daher, en el sur del Líbano, vista desde la cercana localidad de Marjeyoun.
Reportes indican fuertes explosiones en instalaciones clave de Irán, sin que se registren víctimas por el momento. Imagen con fines ilustrativos. (-/AFP)







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