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Irán pide a la población sumarse a ‘cadenas humanas’ ante posibles ataques a instalaciones energéticas del país

Las autoridades de Irán han hecho un llamamiento a la población para que participe en “cadenas humanas” en instalaciones energéticas del país ante el ultimátum de Estados Unidos.

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Por Europa Press
Una columna de humo desde el lugar de un ataque en Teherán en la madrugada del 28 de marzo. Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán hace casi un mes el 28 de febrero.
Una columna de humo desde el lugar de un ataque en Teherán en la madrugada del 28 de marzo. Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán hace casi un mes el 28 de febrero. (ATTA KENARE/AFP)







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