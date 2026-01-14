El Mundo

Irán: al menos 3.428 muertos en la represión de protestas, según oenegé

Las fuerzas de seguridad iraníes habrían matado a al menos 3.428 manifestantes durante la represión de protestas, informó la oenegé Iran Human Rights.

Por AFP
Manifestantes marchan por una calle durante una manifestación en París este 11 de enero para apoyar las manifestaciones masivas que denuncian a la República Islámica de Irán. Fotografía:
La mayoría de las muertes se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero. (KIRAN RIDLEY/AFP)







