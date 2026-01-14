Irán: al menos 3.428 muertos en la represión de protestas, según oenegé

La mayoría de las muertes se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero.

París, Francia. Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes en la represión de las protestas, informó este miércoles la oenegé Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega que reportó que hay más de 10.000 detenidos.

La organización explicó que este aumento en el balance se debe a nuevas informaciones de los ministerios de Salud y de Educación de Irán y que la mayoría de las muertes, cerca de 3.379, se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero.

Noticia en desarrollo...