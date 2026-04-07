El Mundo

Investigan a científica argentina por robo de peligrosas cepas virales en Brasil

El caso en la Universidad Estatal de Campinas involucra la sustracción de 24 muestras de alto riesgo y salpica a una startup vinculada a la investigada

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Por La Nación / Argentina / GDA y El Tiempo / Colombia / GDA
La científica realizaba un posdoctorado en la Universidad Estatal de Campinas.
La científica realizaba un posdoctorado en la Universidad Estatal de Campinas. (Redes Sociales /Redes Sociales)







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