La ausencia de ese apoyo “hace aumentar el enojo”, dice Johnson-Speight. “Cuando no tienes un lugar al que acudir o no sabes cómo manejarlo y no tienes apoyo para hacerlo, suele empeorar”. La capital estadounidense, Washington registra al menos 211 homicidios; Albuquerque 100, Portland aproximadamente 70, y Richmond 80. “Este país perdió la cabeza”, aseguró David Thomas, profesor de criminología en la universidad Florida Gulf Coast.