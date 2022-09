Al menos 23 muertos por incendio en karaoke de Vietnam

Hanói. Al menos 23 personas murieron y varias resultaron heridas en el incendio de un karaoke cerca de Ciudad Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, uno de los accidentes más mortíferos de este tipo en el país en los últimos años.

“Todavía estamos buscando más víctimas, pero el número de muertos ahora es de 23 muertos y 11 heridos”, dijo a la AFP Mai Hung Dung, un funcionario de la provincia de Binh Duong, donde ocurrió el accidente. Un primer recuento dio la cifra de 12 muertos.

Al menos 12 muertos por incendio en comunidad maya de Guatemala

El fuego se declaró del martes en el bar An Phu en la ciudad de Thuan An, al norte de Ciudad Ho Chi Minh. “La causa del incendio no ha sido determinada y está bajo investigación”, dijo a la AFP Nguyen Thanh Ham, un dirigente local. De acuerdo con las autoridades, el siniestro comenzó en el segundo y el tercer piso de un edificio de cuatro niveles con treinta salas de karaoke, dejando atrapados a clientes y personal, informaron medios oficiales.

Algunos pudieron refugiarse en un balcón mientras las llamas crecían en intensidad, alimentadas en el interior por las decoraciones de madera, mientras que otros tuvieron que saltar desde los pisos, según la misma fuente. “Muchas personas escaparon por la entrada principal, pero muchas más saltaron y se rompieron las piernas y las manos”, dijo un testigo al sitio de noticias VNExpress.

Inspecciones Copiado!

Las fotos mostraban a los bomberos trabajando desde grúas cerca de las ventanas de las que continuaban saliendo columnas de humo. La Policía local dijo que las medidas de prevención de incendios en el edificio habían sido revisadas antes del accidente, según medios estatales.

Al menos 23 personas murieron y varias resultaron heridas en el incendio de un karaoke cerca de Ciudad Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam. (STR/AFP)

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ordenó el miércoles la inspección de los establecimientos en riesgo, incluidos los bares de karaoke, muy populares en el país. Se trata del incendio más mortífero en Vietnam desde el de un edificio residencial en Ciudad Ho Chi Minh en el 2018 que dejó 13 víctimas mortales.

Una tragedia similar (13 muertos) ocurrió en el 2016 en un bar de karaoke en la capital, Hanói, y ya alertó entonces de las condiciones de seguridad de muchos establecimientos similares.

En agosto, tres bomberos murieron tratando de apagar un incendio en un karaoke en Hanói. En Tailandia, el país vecino, un incendio en un club nocturno cerca de Pattaya mató a 23 personas en agosto.

Incendio en iglesia de El Cairo causa 41 muertos en Egipto