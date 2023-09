Sergio Ramos y Pilar Rubio sufren robo en su casa con sus hijos dentro en pleno partido del Sevilla

El futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio fueron víctimas de un robo en su hogar hace una semana en Bollullos de la Mitación, un municipio de Sevilla, mientras sus hijos se encontraban en la casa con las cuidadoras. La pareja estaba fuera de la ciudad después de un partido entre el equipo de Ramos y el Lens francés.

La Guardia Civil inició una investigación sobre el robo que sufrió la familia, y hasta el momento, no se ha reportado ningún daño personal. Según informes, los ladrones sustrajeron relojes de lujo, ropa de marca y dinero en efectivo.

El futbolista del Sevilla FC, Sergio Ramos, y la presentadora, Pilar Rubio, estaban fuera de su casa por un partido del equipo de Ramos y el Lens francés. (Captura de Instagram)

La casa está ubicada en la Finca de La Alegría, donde Ramos y Rubio celebraron su boda en junio del 2019, después de casarse en la capital de Sevilla.

No obstante, este no es el primer robo que el jugador ha experimentado. En 2012, ladrones asaltaron su antigua casa en el barrio madrileño de Conde Orgaz, aunque no lograron llevarse nada, ya que Ramos y su hermano René se encontraban dentro de la casa en ese momento.

Este incidente marca el tercer robo en la casa de figuras públicas ampliamente reconocidas en menos de dos meses. El pasado 25 de agosto un grupo de encapuchados asaltaron la casa de la cantante, María del Monte en España y en el mismo mes otro grupo de ladrones entraron a robar la casa de Miguel Bosé en México.