Puerto Rico maravillado por aparición de auroras boreales por primera vez en 103 años

El evento de auroras boreales registrado a lo largo del planeta durante la noche del viernes y relacionado con una tormenta solar geomagnética también fue observado en Puerto Rico, confirmó este sábado la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

Eddie Irizarry, divulgador científico de la SAC, explicó que se reportaron avistamientos del fenómeno desde varios puntos de la isla, pero solo se pudieron confirmar, hasta el momento, cuatro.

“Tenemos reportes desde Ciales, Añasco, Cabo Rojo y Hormigueros. Hay otros que no hemos confirmado, como uno de Carolina, pero que no lo descartamos”, señaló Irizarry. “Nos llegaron reportes de varios pueblos, especialmente desde lugares con poca contaminación lumínica. Las horas que nos indicaron, las comparamos con unas cámaras que utilizamos para la captura de meteoros, y aunque esas imágenes no son óptimas porque fue algo leve, sí pudimos constatar que, entre las 11:00 p. m. y las 11:45 p. m. del viernes, se vieron auroras boreales desde Puerto Rico”, agregó.

Irizarry explicó que esta no es la primera vez que este impresionante fenómeno es avistado desde Puerto Rico. “Las últimas veces que se vieron fueron en 1859, según está documentado, y también en 1921. Así que podemos decir que este evento fue muy significativo, porque no ocurre este avistamiento desde hace 103 años”, resaltó, al tiempo que confirmó que el fenómeno pudo ser visto desde ambos hemisferios del planeta.

Irizarry detalló que, desde hace varios días, científicos monitorean la actividad solar e identificaron la expulsión de energía que afectaría el planeta. “Salieron lo que se conoce como eyecciones de masa coronaria y, entonces, ya se anticipaba que iban a verse en algunas áreas y se entendía que iba a ser una actividad notable, que se vería en buena parte de Estados Unidos, al menos, en la mitad norte”, abundó el experto.

“Pero anoche comenzaron a surgir reportes desde Alabama, Texas, los Cayos de la Florida y, también, hubo una forma en que pudimos constatar que las auroras llegaron hasta latitudes bajas, porque también encontramos reportes creíbles con imágenes desde Cuba y Jamaica, que está en la misma latitud de nosotros”, añadió.

Este fenómeno, normalmente visto en regiones del planeta cercanas a los polos, es muy raro en latitudes bajas como las de Puerto Rico. Pero, cuando se registra una tormenta solar geomagnética de esta magnitud, el efecto en la Tierra se extiende por áreas donde comúnmente no puede avistarse.

“Cuando esta masa interactúa con el campo magnético de la Tierra, se puede colar un poco de ese material por los polos, así que, típicamente, los países que están más cercanos a los polos son los que ven con frecuencia esta actividad”, comentó Irizarry.

El experto también señaló que estas tormentas son categorizadas al igual que los tornados y huracanes que se experimentan en la Tierra. “Estas tormentas se miden en un nivel del uno al cinco, y esta tormenta que experimentamos llegó hasta categoría cinco. Así que llegó al máximo y esa es la otra razón por la que alcanzó nuestra latitud”, indicó.

Agregó que no se descarta que, durante la noche de este sábado y el domingo, pueda llegar más material solar que produzca nuevamente el avistamiento de auroras boreales desde Puerto Rico. Sin embargo, reconoció que es un fenómeno variable e impredecible.

“Es un evento significativo porque, luego de este fin de semana, no sabemos cuántos años pudieran pasar para que vuelva a repetirse. El hecho de que la última documentación del fenómeno con esta intensidad fue de 1859 y 1921, definitivamente lo convierte en uno significativo”, señaló.

