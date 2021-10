“Con todas estas cosas que están pasando es algo muy doloroso, hay muchos muertos, muchos heridos, no se sabe si mi hijo estará bien o estará mal”, añadió. “Para nosotros familiares es algo horrible. (...) No sabemos qué hacer. Nos sentimos impotentes al no ayudarlos a ellos”, sostuvo Cecilia Quiroz, familiar de otro recluso. “Queremos que nos ayude el gobierno”, rogó.