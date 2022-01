El cierre de fronteras “está en evaluación permanente. En cuanto entendamos que abrir fronteras no nos va a generar un problema sanitario mayor, pues las fronteras se van a abrir”, dijo a la prensa el ministro de Salud, Hernando Cevallos. ”Nosotros no estamos con un no cierre de fronteras, nosotros estamos con evaluación permanente del impacto epidemiológico de esto para tomar una decisión”, agregó.