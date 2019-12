Nacida el 3 de enero del 2003, hija de la soprano Malena Ernman y del actor y escritor Svante Thunberg, desde pequeña Greta fue una niña profundamente introvertida. Cuando tenía ocho años vio un documental sobre el cambio climático y quedó tan impactada que la problemática le provocó una profunda depresión. “Yo sobrepienso. Algunas personas pueden dejar ir las cosas, pero yo no puedo, especialmente si hay algo que me preocupa o me pone triste”, dijo al diario inglés The Guardian.