Periodistas de 11 medios latinoamericanos se reunieron en seminario GDA-CAF 2022

Los periodistas de los 11 medios que integran el Grupo Diarios de América (GDA), al cual pertenece La Nación, se reunieron el jueves 27 y viernes 28 de octubre en el seminario periodístico GDA-CAF 2022.

Este año la sede del seminario fue otorgada a Costa Rica, por lo que los encuentros se realizaron en el auditorio de Grupo Nación S. A., en San José, Costa Rica.

Bajo el nombre “Nuevas propuestas de valor desde la redacción”, los profesionales en la comunicación participaron en charlas y exposiciones, donde compartieron técnicas para conectar eficientemente con las necesidades de las audiencias.

Las actividades consistieron en siete exposiciones y dos talleres, en los cuales participaron representantes de medios como La Nación y El Financiero, de Costa Rica; La Nación, de Argentina; El País y Ovación, de Uruguay; El Nuevo Día y Primera Hora, de Puerto Rico; El Mercurio, de Chile; El Comercio, de Perú, El Tiempo, de Colombia; El Universal, de México y La Prensa Gráfica, de El Salvador.

Asimismo, invitados de medios internacionales como The Athletic, The Hill, Evoca Media, News Product Alliance, BBC, Axios y La Pulla, tuvieron su espacio para compartir sus mejores técnicas para llegar a los distintos públicos.

Este seminario se celebra de manera anual desde el 2003, producto de una alianza entre el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y GDA para promover la formación y actualización de los periodistas. La sede del encuentro se rota entre los medios.

“Este Seminario es muy particular porque también comparte los fracasos y las lecciones aprendidas para que los demás no cometan los mismos errores. La alianza entre CAF y GDA promueve los experimentos, donde celebramos lo que sale bien y lo que no funciona por el aprendizaje y las oportunidades que surgen de ahí”, comentó el ejecutivo principal de la Dirección de Comunicación Estratégica de CAF, Nicolás Abrew.

Por su parte, la directora de Contenidos y Operaciones de GDA, Lyn-Hou Ramírez, aseguró que este encuentro permitió “crear un espacio común para conocernos y compartir ideas, que este año se ha hecho de nuevo en persona después dos años de pandemia, y estrechar lazos que deriven en mejores colaboraciones periodísticas para nuestra red del GDA”.

Esta es la segunda vez que Costa Rica es sede de este encuentro, la primera ocasión fue en el 2009.

