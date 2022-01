“Fue una visita rápida, inmensa, grande, humana, maravillosa. No tengo otras palabras, de verdad no las encuentro”, comentó emocionada Tiziana Esposito, hija de la propietaria, a la AFP. ”Era su deseo venir a visitarnos. Ha sido un privilegio que nos escogiera. Algo maravilloso, que no suele ocurrir”, añadió.