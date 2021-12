El papa pidió recuperar la “fraternidad” ante “nuestras propias sombras y los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia y la sociedad”, en una misa ante unas 7.000 personas en el estadio municipal de Nicosia. “Si no nos reunimos, si no hablamos, si no caminamos juntos, no podremos sanar plenamente nuestra ceguera”, aseguró Francisco en italiano, bajo el cielo azul de la isla de Chipre, en presencia del presidente chipriota Nicos Anastasiades y de un importante dispositivo de seguridad.