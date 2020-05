Sobre lo que casi hoy no tiene dudas el ministro de Educación de la nación, Nicolás Trotta, es que el retorno a clases se hará de manera gradual y que la fecha de inicio no será igual en todas las provincias. Además, será por niveles. Los primeros en volver serán los alumnos que estén en su último año del ciclo primario y secundario porque se entiende que solapar los ciclos lectivos 2020 y 2021 no es una opción viable para ellos.