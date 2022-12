Niño en España pide amigos a los Reyes Magos porque sufre burlas en su escuela

“Si un colegio no ayuda a sus alumnos, que los alumnos se vayan de ahí, no hay más dudas” y “Esto te rompe el corazón en mil pedazos. Me dan unas tremendas ganas de llorar. No hay derecho a que alguien sufra este tipo de tratos, y menos los niños y adolescentes. Es un infierno constante”, opinaron los usuarios de Twitter sobre la conmovedora carta que escribió un niño de 11 años a los Reyes Magos.

La usuaria que publicó el texto en esta red social explicó que pertenece a su hijo, quien lo escribió para una actividad de Español y Artes Plásticas, que cursa sexto grado.

El llamado de la preocupada madre es para los docentes y directivos de las escuelas, ya que aseguró que el pequeño en varias ocasiones les ha expresado su sentir a maestros y autoridades del la institución educativa.

“Un niño cuando sufre no se para en la comisaría o en la guardia civil. El mío fue dos veces a pedir al director que hiciera algo. Una vez se plantó en Secretaría y dijo: ‘Llamen a mis padres, no aguanto más los insultos’. El colegio llamó a su padre, pero no hicieron nada”, explicó la progenitora.

También etiquetó a Pilar Alegría, Ministra de Educación de España, para que tome cartas en el asunto con respecto al bullying en el país europeo.

De acuerdo con el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en el 2019, uno de cada tres jóvenes en todo el mundo sufre este tipo de acoso y solo un 15% se atreve a contarlo.

'Estoy intentando adaptarme': la carta que conmovió a Twitter

En la misiva se puede leer cómo el pequeño describe su situación de soledad en el colegio, ya que llegó hace un año y medio, pero sigue sintiéndose como el niño nuevo: “Me ha costado adaptarme a las personas, al clima, a los conflictos ‘con el nuevo’. Pero yo también estoy intentando adaptarme y comprender a mis compañeros”.

Por esta razón, aseguró que no quiere nada material como regalo. Lo que quiere es más comprensión, compañerismo y amistad por parte de sus compañeros de escuela.

Finalmente, resaltó que siempre intenta portarse bien, principalmente con sus padres, porque es consciente de que los Reyes Magos están pendientes de su comportamiento. Por eso, cree que ellos lo conocen mejor que nadie y tiene fe en que su deseo se va a cumplir: “Sigo creyendo en ustedes”.

