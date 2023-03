Mujer celebra sus 50 años como toda una quinceañera en México

El deseo de una mujer de 50 años de tener una fiesta al estilo de una quinceañera se le cumplió en México. Así quedó registrado en la plataforma de TikTok, donde uno de sus invitados compartió varios momentos de la celebración.

Antara se lució ante sus invitados con un largo y abultado vestido color rojo y una corona. La grabación muestra su gran entrada con luces y velas tipo volcán en la recepción. La mujer abrió la fiesta bailando Everytime We Touch, de Cascada, junto a sus dos hijos.

Tal y como si fuese una quinceañera, la mujer presentó las coreografías de las canciones Miénteme de Tini Stoessel y María Becerra; Born this way, de Lady Gaga; Just can’t get enough, de Depeche Mode y No soy un pájaro, de Gloria Trevi.

Con prendas de colores neón, pantaloneta negra y medias negras bailó junto a sus amigas al ritmo de la música. En el clip también se ve al que fue su coreógrafo bailando en la parte de atrás. El lugar estaba decorado por completo con luces y camarógrafos que capturaban el momento.

Algunos de los comentarios más destacados de los videos dicen: “Las del grupo de zumba dándolo todo”. “Voto para que se haga tradición”. “Para sus 50 se ve muy joven, hasta me la creí que de verdad tenía 15″ y “pensé que sí era quinceañera”.

