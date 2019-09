Foto distribuida por el Departamento de Comunicación del Estado de Mato Grosso que muestra a un bombero combatiendo un incendio en la cuenca del Amazonas en el municipio Sorriso, Estado de Mato Grosso, Brasil, el 26 de agosto de 2019. (Photo by Mayke TOSCANO / Mato Grosso State Communication Department / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MATO GROSSO STATE COMMUNICATION DEPARTMENT / MAYKE TOSCANO" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS