“Tomé Tempra, por si me subía la temperatura, pero nunca pasó (...); medicamento para el dolor de cabeza y cuerpo cortado, ninguna otra cosa, porque no hay. La verdad comí poco: fruta, verdura. Se me fue el hambre por completo, me costaba mucho trabajo y hacía lo posible para que entrara algo de alimento, pero desde el martes disfruté un poco de comida y le agarré sabor a las cosas. Por eso digo que ya me siento más animada”, detalló.