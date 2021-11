La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural. No obstante, se ve exacerbado por un consumo excesivo o inadecuado de estos tratamientos, por ejemplo contra la gripe, que es de origen viral y no bacteriano. Los países desarrollados se dieron cuenta del problema hace veinte años y lanzaron olas de campañas públicas como, en Francia, el famoso eslogan “Los antibióticos no son la solución a todo”.