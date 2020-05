“Cuando murió el primero, Dios y Nuestra Señora (del Carmo) me dieron fuerza para sobrevivir. Cuando murió el segundo, me dije ‘Acabó’. Fui para mi cuarto y recibí una fuerza aún mayor de Dios para no desistir de la vida”, relata la señora Sinimbú, quien vive en una casa pobre en la periferia de Manaos, capital del estado de Amazonas.