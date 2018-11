– Horrible, horrible. Mientras yo estaba aquí el año pasado mi hermano menor murió en Venezuela y no pude decirle adiós ni ir al entierro. No he visto a mi mamá después de eso y es durísimo, porque ese momento lo pasé sin nadie. Me acuerdo que el único abrazo que recibí por la muerte de mi hermano me lo dio una clienta de Uber con la que tuve que desahogarme.