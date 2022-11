Inesperado ladrón en Chile: Loro se lleva audífono de periodista en plena transmisión en vivo

Los periodistas deben afrontar un sinnúmero de situaciones cuando se encuentran en las calles. Desde el sol, la lluvia y las carreras diarias hasta la inseguridad. De eso ha sido testigo Nicolás Cruz, un reportero chileno que ha volcado los ojos de los internautas al vivir un particular momento mientras entregaba una información.

“Evidentemente, la sensación con la que están generando este tipo de cosas acá ha complicado la seguridad del sector”, decía frente a la cámara del medio CHV Noticias, para reportar el robo de una residencia. En un instante, un loro intrépido se paró sobre su hombro izquierdo. Cuando lo sintió, Cruz trató de advertirle al camarógrafo, pues pensaba que no todos los días algo así sucede. “Hay gente que de repente está años adiestrando aves para que se paren en el hombro”, relató después.

“Lo vi simpático, la verdad quería que me sacarán una foto”, añadió. Pero lo que parecía un gesto cariñoso se convirtió en un asunto más inusual: el animal lo miró y le arrebató de la oreja el audífono inalámbrico que llevaba. Fueron unos pocos segundos en los que se escapó. Cruz no supo cómo detenerlo.

Pese al curioso episodio, el periodista no dejó de hablar. Una vez salió del aire, miró a todos los lados. “Me robó”, dijo atónito.

¿Qué pasó con el ‘loro ladrón’? Copiado!

Lo primero que se cuestionó el comunicador fue por qué el animal silvestre estaba lo más de tranquilo en una zona urbana. Al respecto, Cristóbal Briceño, académico de la Universidad de Chile, aseguró que el ave podría pertenecer a una familia. ”Puede que un dueño lo haya enjaulado y puede que se haya escapado. Por esa razón, puede que tenga un nivel de confianza mayor con las personas”, afirmó el experto.

Este loro, también conocido como cotorra argentina, es una especie altamente invasora porque se adapta a “diferentes condiciones ambientales en diferentes partes del mundo”, según los investigadores Romeo Tinajero y Ricardo Rodríguez Estrella, quienes escribieron un artículo científico publicado en la revista Acta zoológica mexicana.

De ahí que sea común verlo en áreas urbanas en donde predominan los árboles, como lo es la comuna La Reina, de Santiago de Chile, donde ocurrió el robo. De hecho, un trabajador que limpia la plaza a donde llegó también habría sido víctima de él.

“Le doy comidita. Resulta que se me paró aquí en el hombro. Lo vi fantástico. Cuando, de repente, me sacó el audífono. Quedé sin el audífono, ahora me toca con un parlante”, expresó Juan Manuel al canal señalado. Por tanto, piensan que el loro está domesticado y vive cerca. Varias personas se contactaron con el canal de televisión, pues creen que son los dueños de la cotorra argentina extraviada en días pasados; sin embargo, lo han descartado tras verlo por televisión.

Aunque está “prófugo” y le seguirán buscando los dueños, el periodista Nicolás Cruz recuperó su audífono. Antes de volar, el loro soltó el aparato en el pasto.