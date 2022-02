Indignación en Estados Unidos tras video en que policías atacan a joven afroamericano durante pelea

Nueva Jersey. Un video en que la policía ataca con violencia a un joven afroamericano durante una pelea con un blanco generó indignación en Estados Unidos, con llamados a que las autoridades condenen lo que pareció ser un “trato racialmente desigual”.

El video, subido en la plataforma Storify y transmitido por las redes ABC, CBS y CNN, muestra una pelea entre los dos adolescentes en un centro comercial de Bridgewater, Nueva Jersey, un suburbio de la ciudad de Nueva York.

Después de unos segundos, dos policías llegan a separar a los jóvenes. Pero mientras al adolescente negro lo tiran con violencia al piso, al joven blanco lo hacen sentar en un sofá. Una mujer policía le pone su rodilla en la espalda al joven afroamericano que está tendido en el piso, y un oficial masculino le pone las esposas.

“Ellos básicamente me tiran al piso y luego uno de ellos pone su rodilla en mi espalda y me ponen las esposas”, contó a la ABC el joven, quien se identificó como Kye. El video no muestra el resto de la detención del joven ni lo que sucede con el blanco, que no fue arrestado.

Indignación en EEUU por una actitud de la policía INDIGNACIÓN EN ESTADOS UNIDOS En un centro comercial de Nueva Jersey, la policía intervino para separar una pelea entre un joven afroamericano con un blanco. El video causó indignación en el país por la diferencia de trato que tuvieron con cada uno, y pidieron a las autoridades que condenen lo que pareció ser un "trato racialmente desigual"

La policía de Bridgewater reconoció en Facebook que el video “irritó a miembros de nuestra comunidad” y prometió investigar lo sucedido. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, condenó la acción policial. ”Aunque la investigación aún está recabando los hechos de este incidente, estoy muy molesto por lo que parece ser un tratamiento racialmente desigual en ese video”, escribió en Twitter.

El racismo policial es un tema candente en Estados Unidos, donde la comunidad negra enfrenta mayor riesgo de las autoridades que los blancos. Imágenes virales de la matanza de George Floyd, un hombre afroamericano, en el 2020 a manos de la policía, generó protestas nacionales y llamados a reformar los cuerpos policiales.

Steffie Bartley, dirigente de la antirracista Red de Acción Nacional, condenó lo que calificó como un “sesgo implícito” en el video de Bridgewater. ”¿Por qué el joven negro estaba en el piso esposado mientras que el blanco estaba sentado en el sofá como si estuviera vigilando”, cuestionó en un comunicado.

