Los casos de menores víctimas de abusos por sacerdotes han sido una constante en México desde hace décadas, pero hasta que el papa Francisco no dictó nuevas normas la pasada primavera no se sabía cómo abordar el tema del encubrimiento, que es mucho más complicado de probar que los abusos directos, explicó Coppola en entrevista con The Associated Press (AP).