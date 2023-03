Hoy hace 50 años: Llegó un mensaje en botella a Quepos desde Australia

Texto original publicado por La Nación el 27 de marzo de 1973

Un mensaje lanzado al mar dentro de una botella desde Australia fue encontrado en Playa Damas en Quepos. Augusto Arauz, un trabajador marítimo de esa localidad encontró el mensaje, y según la lectura en inglés fue escrito el 15 de abril de 1969. El documento que permaneció en el mar por casi tres años estaba semidestruido y con muchas dificultades para leerlo y ver la fotografía. Un K. Gardiner fue quien escribió el mensaje y pidió quien lo encontrara debía escribirle a Valley View Farm, Hawksbury Rd. Springwood, Australia.

El hombre más pequeño del mundo

Budapest. El hombre más pequeño del mundo preparó sus valijas este lunes para viajar a Estados Unidos, sin olvidarse de colocar en ella suficiente abastecimiento de la sabrosa “Paprika” porque dice no confiar en la comida norteamericana. Mihaly Meszaros, de 60 centímetros de estatura, viaja a EUA para actuar en el circo Barnum and Bailey. Meszaros tiene 34 años, es soltero y proviene de una familia circense. No habla inglés, es la primera vez que visita EE. UU. y se encuentra ilusionado.

Hombre atacó a perro a mordiscos

Barranquilla. “El Loco Alirio”, un conocido mendigo de esa ciudad atacó ayer a mordiscos a un perro pequeño que le había arrebatado el sombrero lleno de las limosnas que hizo en el día. El suceso ocurrió en el barrio Magdalena, un lugar habitado por tanta gente pobre donde tiene su centro de operaciones. Alirio apodado “El Loco”, ´por ser considerado demente, pedía limosnas como de costumbre en una residencia de esa zona, cuando el perro lo vio, y se le abalanzó para botarle el sombrero.

Presa de la furia, Alirio la emprendió contra el perro con mordiscos en el “pescuezo” que hicieron necesaria su hospitalización en una clínica veterinaria. Alirio se alejó satisfecho después de recuperar su sombrero y las limosnas ante la mirada atónita de los vecinos.