Hombre muere tras sufrir ataque de gallo violento en Irlanda

Dublin. El caso de un hombre, que falleció tras ser atacado por su gallo, resonó en Irlanda. Se trata de Jasper Kraus, oriundo de Países Bajos, quien fue encontrado sin vida en su casa.

Los hechos ocurrieron el 28 de abril del 2021; no obstante, el caso se dio a conocer en los últimos días. Según detalló el medio británico LCB, el día del ataque, la hija del hombre, Guinan, de 33 años, llegó a la casa luego de recibir una llamada del inquilino de su padre.

En ese momento, los vecinos le hacían reanimación al adulto mayor, de 67 años; sin embargo, los esfuerzos por salvar su vida fueron en vano y falleció tras desangrarse por una herida que tenía en la parte posterior de su pierna.

El hombre, quien perdía y recuperaba el conocimiento, susurró la palabra “gallo” poco antes de morir, indicó el citado medio anteriormente. Luego, encontraron rastros de sangre en la pata de una de sus aves de corral, de raza brahma.

La hija indicó que esa ave atacó días antes a una nieta de Kraus, pero el anciano no quiso deshacerse del animal: “Mi papá protestó, tenía un corazón demasiado grande y no quería que me deshiciera del gallo”, indicó la mujer en la investigación citada por LBC.

Kraus estaba en recuperación de un cáncer, era padre de dos hijos y tenía varios nietos. La causa de su muerte fue un ataque al corazón tras desangrarse por la pierna. Además, de manera más reciente, los médicos indicaron que ese órgano vital estaba “gravemente calcificado” al momento del ataque.

