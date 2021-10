“Además el ruido y desprestigio que hoy padecen por conocerse los riesgos del uso de los algoritmos, los empuja a buscar un cambio de nombre y de esencia para poder subsistir. Cómo decisión de negocio me parece oportuna. Pero como usuaria me da un poco de temor porque, ¿Qué garantía tenemos de que ese metaverso no será un nuevo espacio de manipulación?”, comentó Marcela Mendoza.