“Nuestras familias insistieron en que fuéramos”, lamentó Amanda, quien trabaja en una casa de subastas. “Cuando le dije a mi madre que iba a hacer la fila, me dijo ‘No lo hagas, no precisas hacerlo’. Y yo le dije ‘por supuesto que lo haré, los veré a todos ustedes, eso me preocupa’ (...) Parecen mucho menos listos que nosotros”.