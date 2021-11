“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia”, aseguró, y rogó al juez que las gemelas de nueve años que tuvo con el Chapo no crezcan también sin su madre tras la cadena perpetua que el exjefe narco, sentenciado en 2019, cumple en una prisión de alta seguridad en Colorado. Además de los 36 meses de detención, Contreras dispuso que Coronel cumpla cuatro años de libertad supervisada, un año menos de lo que habían requerido los fiscales, así como el pago de 1,5 millones de dólares.