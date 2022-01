De acuerdo con el Gobierno, el desprendimiento de piedras a causa de fuertes lluvias afectó “cuatro tubos de la infraestructura del OCP”, que transporta a diario al menos 450.000 barriles de crudo. La empresa indicó que el daño se registró en una “zona en la que el tubo no se encuentra directamente expuesto a los ríos” y añadió que su personal trabajaba “de manera intensa en evitar cualquier riesgo de que este derrame alcance fuentes de agua”. No obstante, la compañía no suspendió la recepción de crudo ni las exportaciones del mismo.