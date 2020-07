– “Cuando analizamos los datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), comparamos la tasa de pruebas por 100.000 habitantes, y México está peor que cualquiera. Está más bajo cuando comparamos Brasil, Perú, Argentina, Colombia y Chile, y por supuesto muy por debajo de Estados Unidos y España. Otros países no lo están haciendo bien, México no lo está haciendo bien. La combinación de apertura sin pruebas puede ser letal, explosivo para la población. No usar las pruebas y no hacer obligatorio el uso de la mascarilla se traduce en más mortalidad”.