Día Mundial del Soltero: ¿por qué resulta atractivo vivir sin una pareja estable?

Como todos los 11 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Soltero, una festividad que tiene origen en China en la que se celebra el orgullo de estar soltero. Esta fecha fue elegida, ya que el número 1 representa a una sola persona.

Tener la vida de soltero puede ser atractiva para algunos y desagradable para otros, así que conversamos con el psicoterapeuta humanista y especialista en salud intercultural, Humberto Briceño, para profundizar en el tema.

Lo positivo de ser soltero Copiado!

Un soltero es aquella persona que no ha contraído matrimonio ni tiene un vínculo sentimental estable con otra persona.

“La vida de soltero resulta más atractiva si es posible disfrutar de un estado de autonomía y relativa estabilidad material. Muchos jóvenes eligen mantener su soltería para evitar las complicaciones de la vida en pareja y los gastos que implica el proyecto de la familia. La idea de criar y establecerse en un lugar ya no es tan atractiva como antes, e incluso en muchos casos, por el estilo de vida, resulta inviable”, explicó Briceño a El Comercio.

Sin embargo, el sociólogo Zygmund Bauman incorpora el término de “amor líquido” para referirse a la forma de relacionarse que tienen las personas actualmente, en donde se evita el compromiso, pero al mismo tiempo se evita quedarse solos.

“Estamos a la búsqueda constante de experiencias sexoafectivas, pero al mismo tiempo tememos que estas nos ‘saquen del mercado’ al ponerse ‘serias’. Por lo que estar solteros no significa estar solos, todo lo contrario significa estar disponibles, disponibles para experimentar más, pero no necesariamente para profundizar en nuestros vínculos”, agregó el especialista.

Beneficios de ser soltero Copiado!

Estar soltero puede depender de muchísimas cosas, pero a la vez trae muchos beneficios según estudios recopilados por el diario Clarín.

Mejor salud: Las personas solteras se dedican más a ellas mismas y, por lo tanto, a practicar algún deporte que aquellas que se mantienen en pareja, los casados o los divorciados. Así lo indica un estudio realizado en Estados Unidos por el Departamento de Estadísticas sobre una muestra de más de 13.000 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años.

Las personas Así lo indica un estudio realizado en Estados Unidos por el Departamento de Estadísticas sobre una muestra de más de 13.000 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años. Son más sociables: Un estudio realizado por el doctor Kelly Musick, profesor de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Cornell, de Nueva York, revela que las personas solteras tienen mayor capacidad de mantener a sus amigos en el tiempo, aumentar su red social y ver a sus amistades y familiares de forma más frecuente que aquellas que han consolidado una relación o están casadas.

Un estudio realizado por el doctor Kelly Musick, profesor de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Cornell, de Nueva York, revela que las personas solteras tienen mayor capacidad de mantener a sus amigos en el tiempo, aumentar su red social y ver a sus amistades y familiares de forma más frecuente que aquellas que han consolidado una relación o están casadas. Duermen mejor: Un estudio realizado por la organización The Better Sleep Council sobre una muestra de 542 personas reveló que las personas que están solteras y no duermen acompañadas concilian mejor el sueño que aquellas personas que se acuestan con su pareja.

“Ser soltero no está mal, o mejor dicho estar solo no está mal. Pero tampoco estar en pareja y comprometerse. El tema es cuando evitamos vivir lo que nos toca. Es decir, cuando huimos de la soledad o del compromiso. Considero fundamental en el proceso de entrar a una mentalidad madura, pasar por tiempos de soledad al terminar relaciones, no ir inmediatamente de una ‘alivio’.

“Esto nos permite estabilizarnos a nosotros mismos, y comenzar a relacionarnos, ya sea desde la soltería o el compromiso, desde la apertura y el compartir sano, y no desde la falta y la ansiedad por evitar la soledad”, finalizó Briceño.

Las personas que optan por la soltería como modo de vida pasan más tiempo con sus amistades que muchas personas casadas. Foto: Shutterstock

