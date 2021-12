El martes Estados Unidos reiteró que mantenía congelada la ayuda no humanitaria y no comercial a Cuba por sus insuficientes acciones en el combate de la trata de personas. ”En realidad, Cuba no recibe ayuda alguna de Estados Unidos desde hace mucho. Lo que recibe es una guerra económica criminal y despiadada”, dijo el director de Estados Unidos en la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossio, en su cuenta de la red Twitter.