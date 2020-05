El texto de 17 páginas con instrucciones paso a paso sobre las precauciones a tomar iba a ser publicado el viernes pasado, pero a los científicos de la agencia se les dijo que “nunca vería la luz del día”, de acuerdo con un funcionario de los CDC que no estaba autorizado a declarar públicamente sobre el asunto y que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato.