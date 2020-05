En Brasil, el número de infectados y fallecidos no para de crecer, y no hay indicios de un achatamiento de la curva. La tasa de letalidad es mucho mayor que en otros países. Mientras en Uruguay esta se coloca en el entorno del 2,5% y en Argentina en 5%, Eliseu Alves Waldman, epidemiólogo de la Universidad de Sao Pablo, sostiene que en Brasil es de 6,5% en promedio, y alcanza el 10% en la periferia de las grandes ciudades y en aquellas regiones donde el sistema de salud no llega a atender a todos los pacientes, como Manaos y Fortaleza.