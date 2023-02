Criptógrafos decifran cartas de María Estuardo, reina de Escocia, antes de ser decapitada

Un equipo de criptógrafos decifró al menos 50 cartas codificadas que María Estuardo, reina de Escocia, escribió antes de ser ejecutada, en el siglo XVI (16).

Considerado como el avance más importante sobre Estuardo en el último siglo, el descubrimiento de los textos fue mediante una búsqueda de archivos en línea de la Biblioteca Nacional de Francia.

De acuerdo con informaciones de BBC, quienes lideraron este estudio fue el científico informático George Lasry, el pianista Norbert Biermann y el astrofísico Sotoshi Tomokiyo, todos aficionados a la criptografía.

Al descubrir las cartas, los hombres pensaron que estaban vinculadas con Italia, ya que así fueron archivadas en la Biblioteca; no obstante, tras un par de lecturas, confirmaron que las misivas fueron escritas en francés.

A pesar de estar redactadas en ese idioma, tenían símbolos que reemplazaban las letras, palabras y nombres comunes, por lo que fue necesario utilizar un algoritmo para descodificar los mensajes.

¿En qué contexto fueron escritas?

Para comprender mejor el contexto de estas cartas es importante hacer un “viaje en el tiempo”.

Estuardo nació en 1542 y fue coronada regente de los escoceses a los seis días de vida. Cuando apenas tenía ocho meses de haber nacido, fue comprometida y descomprometida con el príncipe Eduardo, hijo de Enrique VIII, con el objetivo de calmar las rivalidades entre Inglaterra y Escocia.

A los seis años, fue comprometida de nuevo, pero esta vez con el francés, Francisco II. Esta promesa se hizo para retomar la alianza entre Escocia y Francia. Con 15 años contrajo el matrimonio para el que se había preparado por casi una década, por lo que fue reina de Francia, pero ese título le duró poco, pues enviudó a los 17 años.

Tras la muerte de su esposo, la mujer regresó a gobernar su país de origen y en 1565 se convirtió en esposa de su primo segundo, Enrique Estuardo. Con él tuvo un hijo, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, pero en 1567 Enrique murió asesinado.

Solo tres meses después, Estuardo se casó con el principal sospechoso de matar a su marido, el conde de Bothwell. Posteriormente, la monarca se vio forzada a abdicar y huir a Inglaterra, donde buscó la protección y el apoyo de su prima, la reina Isabel I.

No obstante, como Estuardo era la siguiente en la línea al trono inglés, representaba una amenaza para la reina, por lo que fue encerrada en distintos castillos durante sus últimos 19 años de vida.

En 1586, la corona condenó a muerte a Estuardo por cometer traición al supuestamente estar involucrada en un complot para matar a la reina Isabel con ayuda de una invasión extranjera, las pruebas: unas cartas personales.

La última que escribió, —fechada el 8 de febrero de 1587, el día de su muerte— está en la Biblioteca de Escocia y fue dirigida a Enrique III, rey de Francia. “Hermano real, habiéndome —por voluntad de Dios por mis pecados, creo— arrojado al poder de mi prima la reina, finalmente he sido condenada a muerte por ella y sus estados. Esta noche, después de la cena, me han informado de mi sentencia. Me ejecutarán como a un criminal a las ocho de la mañana”, escribió Estuardo, hace 436 años.

En uno de los párrafos del documento, según la traducción, la mujer reafirmó su fe católica y su convicción de que la Corona inglesa le correspondía por derecho. Asimismo, solicitó que, luego de su ejecución, le pagaran el salario a cada uno de sus sirvientes.

Última carta que escribió María Estuardo, antes de ser decapitada.

¿Qué dicen las cartas recién descifradas?

Según BBC, el contenido de las 50 cartas recientemente descifradas, es variado, pero en la mayoría de ellas Estuardo intentó mantener una comunicación estable con sus partidarios en Francia.

“Las cartas muestran definitivamente que María, durante los años de su cautiverio, observó de cerca y se involucró activamente en los asuntos políticos de Escocia, Inglaterra y Francia, y estuvo en contacto regular con muchas de las principales figuras políticas de la corte de Isabel I”, indicó el doctor John Guy del Clare College de la Universidad de Cambridge, el principal historiador de María Estuardo, a BBC.

En otras cartas, se habla sobre la propuesta de matrimonio de su cuñado, el duque francés de Anjou, a la reina Isabel. Otras correspondencias eran sobre las negociaciones que se realizaban para una posible liberación y regreso al trono escocés.

“Estos nuevos documentos muestran que María fue una analista astuta y atenta a los asuntos internacionales. (Las cartas) mantendrán ocupados durante muchos años a los historiadores de Reino Unido y Europa y a los estudiantes de francés y de las primeras técnicas modernas de cifrado”, aseguró Guy al medio británico.