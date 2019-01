"Eso es para aislar la humedad, o sea, evitas toda la humedad de la casa, que es un gran problema del clima que tenemos en general. Si está muy caliente el suelo, ese calor no se pasa a la casa y el agua de lluvia sigue de largo, no tienes que lidiar con cómo no se mete en tu casa", expresó la arquitecta graduada de la Universidad Católica de Chile, quien labora en la firma Stagno Studio.