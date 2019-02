Sin embargo, según los médicos ya era demasiado tarde para interrumpir el embarazo."La verdad es que no se podía esperar para una vía vaginal", expresó la ginecóloga Cecilia Ousset, presente durante el procedimiento. “Su cuerpo no estaba desarrollado para un embarazo de 23 semanas, y aun si lo hubiera estado, no estaban en condiciones psicológicas por los múltiples abusos que había tenido”, detalló la especialista, cuyo esposo estuvo a cargo de la intervención.