Caso Titán: OceanGate suspende todas sus actividades

La compañía propietaria del sumergible que implosionó con cinco personas a bordo cerca de los restos del Titanic suspendió todas sus actividades, según se informó en la página web de la empresa.

OceanGate, radicada en Estados Unidos, informa que “ha suspendido sus exploraciones y operaciones comerciales”.

El “Titán”, un pequeño sumergible de unos 6,5 metros de eslora, se sumergió el 18 de junio para observar los restos del naufragio y debía volver a la superficie siete horas después pero, cuando aún no habían transcurrido dos horas, se perdió el contacto con la nave.

El fallecimiento de los cinco tripulantes que se dirigían a los restos del Titanic dio a conocer un tipo de turismo que hasta ahora no era muy conocido.

Sin embargo, estas cinco personas no fueron las primeras en emprender tales expediciones, ya que desde que se localizó el gran navío, muchas personas realizaron la aventura de sumergirse hasta 4.000 metros en el Atlántico Norte para llegar a los restos del mítico trasatlántico.

Una historia lamentable

Este accidente generó preocupación y la necesidad de tomar medidas para futuras expediciones a los restos en el fondo del mar. Desde que se descubrieron los restos del Titanic, 73 años después de su naufragio en el océano Atlántico, numerosos expertos, arqueólogos y científico viajaron a esas profundidades marítimas, enfrentándose a altas presiones y desafiando advertencias que ponen en peligro sus vidas.

En 1914, dos años después del hundimiento del barco, las principales naciones marítimas se reunieron en Londres para crear y aprobar el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Solas, por sus siglas en inglés). Solas es el tratado más importante en materia de seguridad marítima y establece regulaciones para los buques y sus pasajeros.

Algunas de las regulaciones exigidas por este convenio incluyen el número de botes salvavidas que debe tener una embarcación, las señales de emergencia, los aparatos de comunicación y la obligación de prestar asistencia.

Tras la reciente tragedia, los expertos afirman la necesidad de regular los sumergibles tripulados, como los utilizados en las expediciones realizadas por OceanGate Expeditions en aguas internacionales y en océanos profundos.

Expedición en sumergible de la compañía OceanGate Expeditions. (OceanGate Inc.)

La compañía del sumergible no buscó la certificación ni la homologación por parte de entidades independientes, lo que ha generado preocupación entre los expertos acerca de si cumplía con los parámetros básicos de seguridad.

Debido a que la expedición se llevó a cabo cerca del Titanic, en un territorio marítimo que no pertenece ni a Estados Unidos ni a Canadá, las normas habituales no se aplicaban.

“Literalmente no hay ningún requisito, porque no hay ninguna autoridad que lo aplique”, aclara Sal Mercogliano, exmarino mercante e historiador marítimo de la Universidad Campbell en Carolina del Norte, en una entrevista para la revista New York.

George Rutherglen, profesor de derecho marítimo en la Universidad de Virginia, también afirma que le sorprendería que la tragedia del Titanic no llevara a una mayor regulación, especialmente debido a los recursos desplegados en la operación de búsqueda y rescate. “Me sorprendería que cualquier incidente con un costo tan alto, tanto en términos de muertes por negligencia como de costosos rescates, no diera lugar a iniciativas”, comenta en una entrevista con la agencia Associated Press.

Fin a las expediciones marítimas

Miles de personas se oponen a la investigación de las profundidades del mar de este tipo, por eso solicitan poner pausa a esta práctica de visitar los restos del pecio.

Michael Guillen, científico casi muere cuando navegó a los restos del Titanic porque el sumergible en el que estaba a bordo se quedó atrapado.

“El mar es peligroso. No es un campo de juegos”, afirma Guillen.

Charles Haas, presidente de la Titanic International Society, una organización benéfica de Estados Unidos establecida en 1989 para preservar la historia del navío naufragado aclara la importancia de velar por la seguridad o de seguir con las expediciones.

“Es momento de considerar seriamente si los viajes tripulados al Titanic deberían acabar por seguridad”, dijo Haas en un comunicado.

“Queda poco relativamente por aprenderse del pecio y el papel de los sumergibles tripulados puede asignarse a vehículos no tripulados autónomos, como los que hicieron un mapa detallado tridimensional en alta resolución del pecio y su campo de escombros el año pasado”, concluyó.

Hasta el momento se desconocen las decisiones de la compañía OceanGate Expeditions, ya que su fundador falleció en el accidente.