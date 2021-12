El mandatario y sus asesores han reiterado en los últimos días que no habrá un retorno a los cierres masivos. Sin embargo, el gobierno se enfrenta al hecho de que muchos estadounidenses no son receptivos a los llamados de Biden a la acción colectiva para derrotar la pandemia. De hecho, cerca del 40% de la población aún no está inmunizada completamente, pese a los creativos intentos para fomentar la vacunación. Asimismo, cerca de 100 millones de personas elegibles para recibir vacunas de refuerzo aún no aprovecharon la ocasión.