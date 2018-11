Pandit recuerda cómo fue su primer encuentro con los miembros de la tribu: “Cuando iba a regalarles unos cocos, me separé un poco del resto de mi equipo y comencé a acercarme a la orilla. Un joven sentinelés hizo una mueca curiosa: tomó su cuchillo y me indicó que me cortaría la cabeza. Inmediatamente llamé al barco y me retiré rápidamente”, relató. Agregó que ese “gesto del chico es significativo. Dejó claro que no era bienvenido”.